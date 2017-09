Het kersverse bruidspaar in de politieauto (foto: Politie Oosterscheldebekken)

Het gebeurde op de Drieweg in Heinkenszand. Daar kwam de auto van het bruidspaar, bestuurd door vrienden, zonder benzine te staan. Politieagenten hebben het paar een lift aangeboden naar een hotel in Middelburg. Met een gelukswens van de politie is het paar daar afgezet.