Opnieuw grote vertraging op de A58 Zeeland uit

(foto: Omroep Zeeland)

Rond 11.00 uur vanmorgen stond er op de A58 tussen Yerseke en 's-Gravenpolder vier kilometer file. Dat kostte de reizigers meer dan een half uur vertraging. Op de N289 stond het verkeer over twaalf kilometer vast, dat zorgde voor ruim drie kwartier vertraging.

Ons advies is om om te rijden. Als je desondanks doorrijdt dan loop je het risico dat je in die vertraging komt te staan." Martin Oosse van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft extra borden geplaatst om een verkeerschaos te voorkomen, zoals vorig weekend. Toen werd dit deel van de A58 ook afgesloten en dat leidde niet alleen tot lange files, sommige weggebruikers gingen zelfs spookrijden om aan de file te ontsnappen.

Extra borden

Ondanks de extra borden staat het verkeer op de A58 en op de omleidingsroute via de N289 opnieuw vast. Volgens Martin Oosse van Rijkswaterstaat is dat ook niet te voorkomen bij dit soort werkzaamheden.

Hij adviseert automobilisten om voor het vertrek te controleren of er file staat en als dat nodig is om te rijden via de Zeelandbrug of de Westerscheldetunnel. "Ons advies is om om te rijden. Als je desondanks doorrijdt dan loop je het risico dat je in die vertraging komt te staan", aldus Oosse.

De werkzaamheden uitstellen tot een ander tijdstip of alleen 's nachts werken heeft volgens hem geen zin. Er moet nu eenmaal bij bepaald weer gewerkt worden. Voor asfaltering moet het bijvoorbeeld warm genoeg zijn, dus is alleen 's nachts of in de winterperiode werken geen optie.

Colonne van werkverkeer

Sinds vrijdagavond is de A58 afgesloten tussen Goes en 's-Gravenpolder. Een automobilist filmde vanmorgen de colonne van werkverkeer op de afgesloten snelweg.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om te rijden via Schouwen-Duiveland (N57 of N256) of de Westerscheldetunnel (N62). Maandagochtend vroeg gaat de weg weer open.

Wie voor de zuidelijke route via de Westerscheldetunnel kiest, komt na de tunnel nog een omleidingsroute tegen. Er wordt daar ook aan de weg gewerkt. Het verkeer in beide richtingen moet daar omrijden via het sluizencomplex. En van 16.00 tot 16.30 uur wordt de Westbuis, richting Terneuzen, even afgesloten om de omleidingsborden weg te halen.

