Bergmann urenlang buiten bewustzijn, oorzaak onbekend

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg (foto: Gemeente Middelburg)

De 51-jarige burgemeester werd gisteravond onwel tijdens een diner van de Provincie Zeeland in het Prinsenlogement in de Abdij in Middelburg. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij ter observatie de nacht heeft doorgebracht.

Rust houden

Volgens de gemeente is nog altijd onduidelijk wat Bergmann precies mankeert. Op advies van de artsen zal de burgemeester de komende twee weken rust houden en hij mag ook drie maanden lang geen auto besturen.

Over twee weken zal hij zijn werkzaamheden rustig aan weer op gaan pakken. In de tussentijd wordt Bergmann aan nadere onderzoeken onderworpen om de oorzaak van zijn onwelwording te achterhalen.

'Heel erg opgelucht'

Zowel burgemeester Bergmann als zijn vrouw Marjolijn Bergmann laten via de gemeente weten heel erg opgelucht te zijn dat hij vandaag naar huis kan uit het ziekenhuis. Zij complimenteren het ADRZ met de goede en professionele zorgen gisteravond en afgelopen nacht. Ook bedanken zij iedereen die medeleven hebben getoond, bijvoorbeeld via sociale media. "Dat doet hen enorm goed", schrijft de gemeente.

In overleg met loco-burgemeester Johan Aalberts en de overige collegeleden worden de afspraken van Bergmann de komende tijd heeft of door hen waargenomen of in overleg afgezegd. Hierover wordt iedereen die de komende tijd een afspraak met de burgemeester heeft door de gemeente benaderd.

Opening

Vandaag zou Bergmann de opening verrichten van het nieuwe educatief centrum van Vogel- en Egelopvang De Mikke in Middelburg. Die openingshandeling is overgenomen door wethouder Saskia Szarafinski.

Lees ook: