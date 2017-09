Zeeuwse Gronden laat heilzame werking paarden onderzoeken

Zeeuwse Gronden heeft vandaag een volledig vernieuwd hoofdkantoor officieel in gebruik genomen, de Kraaghoeve in Terneuzen. Het gaat om een boerderij met stallen die recent volledig verbouwd is. Naast de kantoren van Zeeuwse Gronden is er vooral ruimte voor paarden. Die worden ingezet bij de behandeling van psychiatrische patienten.

De behandeling met paarden is een equitherapie. Een therapie met paarden die volgens directeur Jan van Blarikom van Zeeuwse Gronden meer zelfbeheersing, zelfcontrole en zelfwaardering oproept. De therapie wordt vooral ingezet bij cliënten met schizofrenie en andere psychotische stoornissen. Volgens Van Blarikom met succes. "We merken dat mensen veranderen, weer meer energie krijgen en om zich heen kijken." Heilzame werking De equitherapie is in 2009 ontwikkeld door Zeeuwse Gronden. Voor Jan van Blarikom is het nu tijd om de heilzame werking ook wetenschappelijk vast te stellen. "De positieve resultaten zijn voor ons heel duidelijk. Maar we willen dit gaan onderbouwen door gericht onderzoek. Pschychologen gaan hier mee aan de gang."