Gestolen auto's teruggevonden in verlaten schuur

Twee gestolen auto's teruggevonden in schuur (foto: Politie Zeeland)

Vrijdagochtend ontdekte een bewoonster van een woning aan de Dorpsstraat in Gapinge dat haar auto niet meer op de oprit naast haar woning stond. Ook merkte zij dat de woonkamer was doorzocht en dat de autosleutels en nog enkele persoonlijke spullen waren weggenomen. Afgelopen nacht werd ook een auto gestolen bij een woning aan de Brouwerijstraat in Kruiningen. De bewoner ontdekte omstreeks 03.30 uur dat er dieven binnen waren geweest. Ook hier waren autosleutels en persoonlijke spullen weggenomen.

Lege boerenschuur

De eigenaar van een boerenschuur in Kruiningen, die al geruime tijd leeg staat en niet meer dagelijks in gebruik is, ontdekte vanmorgen dat er twee vreemde auto's binnen staan en belde de politie. Als snel werd duidelijk dat het om de gestolen auto's uit Gapinge en Kruiningen gaat.



De voertuigen zijn inmiddels opgehaald door de politie en voor nader onderzoek in beslag genomen.