Van de Ven start beslissende WK cross met tweede plek

Nancy van de Ven uit Vlissingen is tweede geworden in de eerste manche van de beslissende wedstrijd van het wereldkampioenschap motocross voor vrouwen in Frankrijk. De zege in Villars-sous-Ecot ging naar Kiara Fontanesi uit Italië.

Nancy van de Ven (foto: Facebook Nancy van de Ven) De eerste manche werd onder zware omstandigheden gereden omdat het parcours door regen en hagelbuien zwaar was geworden. Het voornaamste slachtoffer was Courtney Duncan uit Nieuw-Zeeland. Duncan reed lange tijd voorop maar kwam vlak voor het ingaan van de laatste ronde ten val. Daardoor konden Van de Ven en Fontanesi haar voorbij. Door de val raakte Duncan achterop en is ze uitgeschakeld voor de wereldtitel.



De manche werd gewonnen door Fontanesi die Van de Ven voorbleef. Women's Motocross World Championship Uitslag 1e manche Villars-sous-Ecot 1. Kiara Fontanesi Italië 25 punten 2. Nancy van de Ven Nederland 22 punten 3. Livia Lancelot Frankrijk 20 punten Nancy van de Ven (foto: Omroep Zeeland) In de stand van het wereldkampioenschap blijft Van de Ven met nog één manche te gaan leider in het tussenklassement. Women's Motocross World Championship tussenstand (nog 1 manche te gaan) 1. Nancy van de Ven Nederland - Yamaha 215 2. Kiara Fontanesi Italië - Yamaha 213 3. Livia Lancelot Frankrijk - Kawasaki 210 Morgen wordt de laatste manche verreden en wordt het wereldkampioenschap beslist. later meer