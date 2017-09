Hoek onderuit op eigen veld tegen Ter Leede

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Sjaak van der Salm)

Ter Leede was de betere ploeg in de eerste helft en kwam op voorsprong via een treffer van Van Otterlo. Dingjan maakte er na een klein half uur spelen zelf 0-2 van. Hoek stelde er weinig tegenover.



Na rust kon Hoek alleen iets terug doen via een treffer van Bram Leroy. De Belg krulde de bal van buiten het zestienmetergebied in de bovenhoek. Het bleef bij het doelpunt van Leroy.



De wedstrijd werd in de slotfase nog stilgelegd na opmerkingen van supporters aan het adres van de arbiter. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd uitgespeeld.

Het was voor Hoek de tweede nederlaag in de competitie nadat de ploeg van trainer Jannes Tant vorige week al van De Jodan Boys verloor.



Scoreverloop

0-1 Van Otterlo (11)

0-2 Dingjan (29)

1-2 Leroy (79)



Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, Verbrugge, Van Renterghem, Vandepitte, Impens (Martens/46), Verwilligen (Vitukynas/69), Leroy, Van Sprundel, Chergui (Ceesay/46)