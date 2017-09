Hardrijder betrapt op sluiproute: 146 waar je tachtig mag

(foto: Politie)

De snelheidscontrole op de weg duurde van 12.30 uur tot 14.30 uur. In die tijd werden 328 weggebruikers gecontroleerd. Daarvan reden er 39 te hard, maar er was er maar één die het klaarspeelde om daar de maximumsnelheid met meer dan zestig kilometer per uur te overschrijden.

Files

Vanwege de werkzaamheden op de A58 ontstonden files zowel op de A58 voor de afslag naar de omleidingsroute en op die omleidingsroute zelf, de Oude Rijksweg (N289). Aan het einde van de ochtend en het begin van de middag was de vertraging daardoor meer dan anderhalf uur.

Veel automobilisten denken door binnendoor te rijden over de Kanaalweg de files te kunnen omzeilen en om de verloren tijd in te halen wordt soms het gaspedaal ingetrapt. Maar dat weet de politie ook, dus kan je dat duur komen te staan.

Lees ook: