Nederlaag Oemoemenoe op kunstgras

Oemoemenoe (foto: Miriam Wasterval)

De eerste helft was op het kunstgras van The Bassetts een gelijkopgaande wedstrijd waarin beide clubs voortdurend stuivertje wisselden met veel benutte penalty's. Bij rust stond de stand 15-11 op het bord voor de ploeg uit Sassenheim. Na rust nam The Bassetts weer het initiatief en breidde de voorsprong uit. Oemoemenoe nam nog een keer de leiding door een benutte try, maar daarna kwam de Middelburgse formatie er niet meer aan te pas waardoor de eindstand 30-18 voor The Bassetts was.

Stand

Na de grote overwinning van vorige week heeft Oemoemenoe nu met één overwinning en één keer nederlaag. Daarmee staat de Middelburgse formatie in de middenmoot. Volgende week komt landskampioen RC Hilversum op bezoek op sportpark de Sprong.