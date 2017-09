Beloning van 10.000 euro voor terugbrengen gestolen kluis

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

De inbraak werd 's middags rond 14.30 uur ontdekt door één van de bewoners. De dieven hadden aan de achterzijde van het pand tuindeuren geforceerd en waren vervolgens naar binnen gegaan. De hele woning was doorzocht naar kostbaarheden.

Persoonlijke papieren en sieraden

De bewoners misten een kluis met persoonlijke papieren en sieraden. Ook was geprobeerd om een auto die in de garage stelen, maar dat mislukte. Daarnaast was er een zogenoemde notebook meegenomen, dat is een kleine laptop.

De eigenaar heeft die beloning vooral uitgeloofd vanwege de emotionele waarde van de inhoud van de kluis. Er zitten belangrijke brieven in en documenten die hij in de loop der jaren heeft verzameld.

Trouwboek

Maar eigenlijk gaat het vooral om één document. "Eigenlijk doe ik dit vooral vanwege mijn trouwboek. Dat zou ik wel heel graag terug willen hebben."