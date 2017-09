Derby VC Vlissingen-GOES afgelast wegens regenval

Volgens Peter Snaaijer van VC Vlissingen verbood de gemeente om op het hoofdveld te spelen. "Er is teveel gevaar dat het veld eraan zou gaan voor de rest van de competitie als we er nu op zouden spelen", vertelt hij.

Kunstgras

De tweede optie was in eerste instantie het kunstgrasveld. Maar ook daar lagen grote plassen langs de lijn en rondom het veld. Volgens Snaaijer kwam dat niet door de drainage onder het veld. "Er is in een korte tijd gewoon zoveel regen gevallen dat zelfs het kunstgrasveld het niet meer aan kan. Het is jammer maar het is niet anders."

