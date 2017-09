Annika Lampert en Jan Wisse Zeeuws Kampioen Sjezenrijden

Annika Lampert en Jan Wisse mogen zich Zeeuws Kampioen Sjezenrijden 2017 noemen. Het koppel stak vandaag in Westkapelle de meeste ringen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar. In totaal streden er zo'n 40 koppels om de titel, maar Annika wist de lans het beste te richten.

Annika Lampert en Jan Wisse zijn Zeeuws Kampioen Sjezenrijden 2017 (foto: Omroep Zeeland) Voor de sjezenrijders is het Zeeuws Kampioenschap de belangrijkste wedstrijd van het jaar. "De andere wedstrijden in de zomer zijn ook wel spannend, maar daar is het wedstrijd element niet zo belangrijk", zegt Martijn Minderhoud van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. Annika Lampert hanteert de lans het beste en wint samen met Jan Wisse ZK Sjezenrijden 2017 (foto: Omroep Zeeland) Volgens Minderhoud is dat ook de reden dat er op zo'n kampioenschap veel publiek afkomt uit de omliggende dorpen. Op de Folkloristische dagen in augustus gaat het bijvoorbeeld veel meer om het "pronken met de sjezen en het zorgen dat de traditie niet verloren gaat". Winnaars van eerdere edities

2016 Joyce en Jan Jobse Oostkapelle

2015 Laeticia den Boer en Jelle van Stee Ritthem

2014 Door omstandigheden geen wedstrijd

2013 Linda Minderhoud en Adrie Buijs Ritthem - Souburg

2012 Patty en Helm Brouwer Westkapelle - Aagtekerke

2011 Patty en Helm Brouwer Westkapelle - Aagtekerke

2010 Ilona en Marco Janse Meliskerke

2009 Joyce en Jan Jobse Oostkapelle

2008 Digna de Visser en Martin Brouwer Ritthem

2007 Moniek Corbijn en Dennis Willeboordse Gapinge

2006 Digna de Visser en Martin Brouwer Ritthem Het Zeeuws Kampioenschap werd dit jaar georganiseerd door de Westkappelse Ringrijdersvereniging, die dit jaar ook haar veertigjarig bestaan viert. Maar omdat het om een officiële wedstrijd ging was de wedstrijdleiding in handen van de overkoepelende Zeeuwse Ringrijdersvereniging.