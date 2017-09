Gedoe rond uitslag eerste manche, Van de Ven blijft leider in WK-klassement

Nancy van de Ven blijft de leider in het algemeen klassement van het Wereldkampioenschap motorcross. Om de uitslag van de eerste manche van de GP in Villars sous-Ecot was veel te doen.

Nancy van de Ven is op wereldtitel koers na zege in Assen (foto: Omroep Zeeland) Van de Ven werd tweede achter Kiara Fontanesi. Maar die eindstand ontwikkelde zich pas in de slotronde omdat koploper Courtney Duncan in die laatste ronde ten val kwam. Na protesten van de kant van Duncan werd de uitslag geschrapt en overgenomen naar hoe de tussenstand was twee rondens voor het einde: 1. Duncan, 2. Fontanesi, 3. Van de Ven. Met die uitslag zou Van de Ven niet langer meer de leidster van het klassement zijn in de strijd om de wereldtitel. Die positie zou dan worden overgenomen door Duncan. Bij die tussenstand zou Van de Ven morgen, tijdens de laatste manche, moeten winnen om het mondiale kampioenschap binnen te halen. Teruggedraaid Maar die beslissing van de jury werd rond 19.30 uur teruggedraaid. De oude uitslag, dus met Nancy als tweede, telt.



