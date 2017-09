Uitslagen amateurvoetbal 16 september

Hoewel de derby tussen Vlissingen en Goes niet doorging vanwege de regenval, werd op veel andere velden wel gespeeld. Er stonden met name veel bekerduels op het programma. Opvallend was de uitslag van het doelpuntrijke duel tussen Steen en Vosmeer, het werd daar 10-3.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Doelpuntenfestijn bij Steen Het duel tussen Steen en Vosmeer leverde uitzonderlijk veel doelpunten op. De thuisploeg won met een monsterscore van 10-3. SDO geen partij voor Kruiningen Ook bij het duel SDO-Kruiningen vielen veel doelpunten. Kruiningen was een maat te groot voor de thuisploeg en won overtuigend met 0-8. Kloetinge wint thuiswedstrijd Kloetinge was thuis met 1-0 te sterk voor DOSKO, terwijl Arnemuiden 0-4 onderuit ging tegen Oranje Wit. Ook SSV'65 verloor bij MOC'17 met 3-0. IJzendijke verliest van Berkel In het damesvoetbal verloor IJzendijke uit bij Berkel met 5-2.