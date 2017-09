Duizend spinnen in je huis? Het zou zomaar kunnen!

Zonder spinnen gaan we dood

Veel mensen zijn bang voor spinnen, maar dat is volgens spinnenexpert Sjef van Overdijk nergens voor nodig. "Het is angst voor het onbekende. Spinnen hebben niets kwaads in de zin. Sterker nog, we kunnen niet zonder. Als er geen spinnen meer zouden zijn, zouden wij mensen in zes jaar tijd dood zijn. Er zouden epidemieën ontstaan en alle gewassen zouden opgegeten worden door insecten. De spin is dus ontzettend nuttig."

Feit of fabel: Er leven wel 1000 spinnen in een huis. Feit Als je slaapt, lopen spinnen je mond in. Zo eet ieder mens wel wat spinnen in zijn leven. Fabel Spinnen kunnen wel twintig jaar oud worden. Feit Als je een spin opzuigt met de stofzuiger, kruipt-ie er gewoon weer uit. Fabel

Goed nieuws voor wie bang is voor spinnen: nog een paar weken en dan trekken ze zich weer terug. Sjef van Overdijk vindt het jammer. "Helaas moet ik ze dan weer een paar maanden missen, maar voor sommige mensen is het fijn! Tot die tijd zou ik tegen iedereen willen zeggen: maak ze niet dood, maar zet ze netjes buiten."

Geen gevaarlijke spinnen

En nog een geruststellend feit: van de ongeveer zeshonderd spinnensoorten die in Nederland is er niet één soort spin die gevaarlijk is voor mensen. Vorige week werd de jaarlijkse spinnentelling gehouden en daarbij werd opnieuw de kruisspin het meeste gezien. De uitslag werd vandaag bekendgemaakt.

De kruisspin kom je bijna in elke tuin wel tegen (foto: Omroep Zeeland)

Het is alweer het vijfde jaar op rij dat de kruisspin het meest geteld wordt. De kruisspin, zo genoemd omdat hij een kruistekening op zijn lijf heeft, wordt gevolgd door de grote trilspin (een klein lijfje en lange poten) en de herfstspin. Uit de telling blijkt dat de brugspin aan het oprukken is. Deze spin maakt meestal een web bij een lichtbron waar insecten op af komen.

14.500 spinnen

Aan de telling deden 450 mensen aan mee, die bij elkaar 14.500 spinnen in hun tuinen telden. De uitslag van de telling werd bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. De tellers determineerden maar liefst 52 soorten spinnen.