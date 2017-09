Stomdronken man rijdt in sloot Ellewoutsdijk

Een 35-jarige man uit Polen is in de nacht van zaterdag op zondag in een sloot aan de Trenteweg in Ellewoutsdijk gereden. De man was zo dronken dat het hem niet lukte te blazen.

De man had geen rijbewijs bij zich. Hij zei dat hij ook niet meer wist waar hij die gelaten had. De Pool moest mee naar het ziekenhuis, om daar het alcoholpercentage in zijn bloed te laten meten.