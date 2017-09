Van de Ven verspeelt wereldtitel motocross in laatste manche

Nancy van de Ven wordt getroost door haar vader Giel na het mislopen van de wereldtitel (foto: Omroep Zeeland)

Verslaggever Yorben Weststrate in gesprek met Nancy van de Ven over het mislopen van de wereldtitel.

In de tweede manche was Courtney Duncan uit Nieuw-Zeeland de snelste. Ze won de manche met overmacht voor Livia Lancelot uit Frankrijk. Van de Ven reed lange tijd in derde positie.

Op dat moment genoeg voor de wereldtitel, omdat concurrente Kiara Fontanesi de manche slecht begon. Eerst reed Fontanesi in zevende positie, maar de Italiaanse begon aan een inhaalrace. Ze schoof op naar de vijfde plek. Nog altijd niet genoeg om Van de Ven te passeren in de WK-stand.



In de laatste ronde viel Van de Ven terug van de derde plek naar de vijfde plek. Dat kwam doordat haar motor blokkeerde. "Ik had geen snelheid meer met mijn motor om bovenop een bultl komen", vertelt Van de Ven. "Een halve meter voordat ik boven was, viel ik", aldus een geëmotioneerde Van de Ven.



Ze kreeg de machine daarna te laat aan de praat waardoor ze ingehaald werd door Fontanesi en de Duitse Larissa Papenmeier. Daardoor verspeelde de Vlissingse dure punten. De wereldtitel gaat naar Kiara Fontanesi.

Women's Motocross World Championship

Uitslag 2e manche Villars sous Ecots 1. Courtney Duncan Nieuw-Zeeland 25 punten 2. Livia Lancelot Frankrijk 22 punten 3. Kiara Fontanesi Italië 20 punten 4. Larissa Papenmeier Duitsland 18 punten 5. Nancy van de Ven Nederland 16 punten

"Het ging eigenlijk heel goed", zo gaat Van de Ven verder. "Ik ben er nog nooit zo dichtbij geweest. Tot twee rondjes voor het einde was ik wereldkampioen."



De eindstand om de wereldtitel motocross ziet er zo uit.

Women's Motocross World Championship

eindstand 1. Kiara Fontanesi Italië - Yamaha 233 punten 2. Livia Lancelot Frankrijk - Kawasaki 232 punten 3. Courtney Duncan Nieuw-Zeeland 231 punten 4. Nancy van de Ven Nederland - Yamaha 231 punten

Later op deze site beelden vanuit Frankrijk.