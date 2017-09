Lesley Kerkhove plaatst zich voor hoofdtoernooi WTA Guangzhou

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

De Japanse Riko Sawayanagi (237e wereldranglijst) was in de eerste set geen partij voor Lesley Kerkhove (154e wereldranglijst). Kerkhove won die eerste set overtuigend met 6-1. In de tweede set had Kerkhove het lastiger tegen de Japanse, maar uiteindelijk wist ze ook die set naar zich toe te trekken met 7-5.

Kerkhove begint komende nacht om 04:00 uur Nederlandse tijd aan het hoofdtoernooi tegen de Belgische Yanina Wickmayer (113e wereldranglijst). De WTA Guangzhou duurt tot en met volgende week zaterdag.