Naughton heeft de website samen met een Vlaamse ondernemer opgezet. "We herschrijven allebei teksten, hij voor Vlamingen en ik voor Nederlanders. We vernederlandsen dus teksten of vervlaamsen ze. En dan zien we regelmatig dat ondernemers aan beide zijden van de grens elkaar niet begrijpen", lacht Naughton.

"Als een Vlaming een afspraak maakt in de voormiddag, komt de Nederlander te laat. De Belgische voormiddag eindigt namelijk om 12 uur, maar de Nederlander denkt dat-ie dan pas begint", geeft Wim van Rompuy uit Mechelen als voorbeeld. "En bij ons wordt een administratief medewerker in de vacaturetekst omschreven als een 'bediende'. Dat zorgt ook nogal eens voor verwarring."

'Ja' knikken, 'nee' denken

Niet alleen de woorden en uitdrukkingen verschillen, maar ook de manier waarop we met elkaar omgaan. "Nederlanders zijn veel directer. Dat is soms fijn zaken doen, maar het kan Vlamingen ook afschrikken. Wij daarentegen knikken vaak 'ja', terwijl we 'nee' denken. Als je dat van elkaar weet, dan wordt het zaken doen ook makkelijker", legt Van Rompuy uit.

In Vlaanderen noemen ze een bestelbusje een camionette"" Joke Naughton - initiatiefnemer website Check je Vlaams

Kansen

Volgens de twee ondernemers laten anderen kansen liggen. "Als je bijvoorbeeld bestelbusjes verhuurt in de regio, zou je je website aan kunnen passen aan de Belgische markt. Belgen kennen het woord bestelbus wel, maar als ze er eentje willen huren, zoeken ze toch op 'camionette'. Dan vinden ze je dus niet", legt Naughton uit.

Maar zelfs al komen Vlamingen terecht op een Nederlandse website, dan wacht hen vaak nieuwe onbegrijpelijkheden. "Laatst wilde ik een abonnement nemen op een Nederlands tijdschrift. Ik moest daarvoor een KvK-nummer invoeren. Zonder dat nummer kon ik niets bestellen. Toen ben ik afgehaakt", vertelt Van Rompuy.

Bewustwording

De quiz op de website is niet alleen bedoeld voor ondernemers. Beide initiatiefnemers zouden het mooi vinden als alle Zeeuwen hun Vlaams eens zouden testen, gewoon, om te weten te komen hoeveel kennis ze hebben over hun zuiderburen. Naughton: "Het is in de eerste plaats bedoeld om te lachen, maar we hopen de mensen ook aan het denken te zetten."

Antwoorden

De antwoorden op de bovenstaande video zijn:

Vraag 1: 12 uur

Vraag 2: Kat

Vraag 3: Milieustraat

Vraag 4: Het van het



Heb je de smaak te pakken of juist nog oefening nodig? Dan kun je hier de quiz maken. Voor de Vlamingen is er trouwens ook een Nederlandse variant.