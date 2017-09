Dieven koppelen caravan verkeerd aan

In Oudelande is de afgelopen nacht van een oprit een caravan gestolen. Verderop is die weer teruggevonden. De politie vermoedt dat de dieven de caravan niet goed hadden aangekoppeld.

(foto: Omroep Zeeland) De caravan werd gestolen van de oprit bij een woning aan de Everingseweg in Oudelande. Voorbijgangers zagen om 02.10 uur de caravan iets verderop onbeheerd staan, half op de Zwinweg. Omdat ze dat gevaarlijk leek, belden ze de politie. Agenten vonden al snel de eigenaar van de caravan. Eén van de bewoners vertelde dat hij omstreeks 02.00 uur een geluid hoorde en kort daarop een auto die hard wegreed. De politie zoekt getuigen van de diefstal.