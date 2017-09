Volleybaltoppers brengen bezoek aan Bruinisse

De driekamp die de topteams tegen elkaar spelen is te danken aan oud-lid van Kwiek, de voorloper van Forza, Ivo Munter. Munter is nu de hoofdtrainer van de vrouwen van Laudame/VCN. Hij besloot het trainingsweekend te organiseren.

VCN

Voor Wim Munter, voorzitter van Forza en vader van Ivo Munter, was de driekamp een positieve verrassing. "We hebben goede banden met VCN door Ivo. Maar dat er drie eredivisieteams langs zouden komen, had ik niet verwacht."

Jubileum

Naast de driekamp organiseert de club uit Schouwen-Duiveland dit seizoen nog een beachvolleybaltoernooi en een ouder-kindtoernooi vanwege het tienjarig bestaan.