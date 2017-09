'Zeeuws' boek wint kinderboekenprijs

Rob Ruggenberg wint met 'Zeeuws'boek kinderboekenprijs (foto: Rob Ruggenberg)

Het boek gaat over de avonturen van de jongen Roemer, die in de achttiende eeuw tijdens een zeereis met ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen strandt op een koraaleiland in de Stille Zuidzee. Roggeveen kwam uit Middelburg en ontdekte Paaseiland.

In het boek ziet het ontdekte eiland er paradijselijk uit, maar blijkt het heel gevaarlijk te zijn.

Schrijver Ruggenberg woonde voor Haaieneiland een tijdje op Takapoto, het eilandje waar het verhaal zich afspeelt.

Het volgende boek van Ruggenberg heeft ook een Zeeuws tintje. 'Piratenzoon' gaat over de belegering van Sluis door prins Maurits.