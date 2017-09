46000 bezoekers voor Film by the Sea

Dit jaar zijn de stoelen in CineCity in Vlissingen zo'n 46.000 keer bezet geweest door filmliefhebbers. Dat laat de organisatie van Film by the Sea weten. Vorig jaar waren er 43.000 bezoekers voor het filmfestival.

Leo Hannewijk van Film by the Sea spreekt over een geslaagde editie.