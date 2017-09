Deze Zeeuwse teams zijn zeker van deelname aan de eerste ronde districtsbeker

De loting voor het districtsbekertoernooi (foto: Orange Pictures)

De hoofdklassers Hoek, Vlissingen en GOES waren vrijgeloot in de poulefase van de districtsbeker en zullen instromen in de eerste ronde.

KNVB districtsbeker Zuid 1

Zeeuwse teams geplaatst voor 1e ronde Hoek Hoedekenskerke Vlissingen (zon) Serooskerke GOES Kloetinge Patrijzen Bruse Boys ZSC'62 DwO'15 Bevelanders HVV'24 Zeelandia Middelburg Tholense Boys Veere Dauwendaele De Noormannen IJzendijke NOAD'67

Daarnaast zijn er nog meer Zeeuwse ploegen die kans maken op plaatsing voor de eerste ronde. Door afgelaste wedstrijden zijn nog niet alle duels gespeeld. Voor komende week staan al enkele inhaalduels gepland en wordt bekend welke ploegen zich nog meer plaatsen voor de eerste ronde.



Het complete programma in de districtsbeker (inclusief standen) is te zien op Omroep Zeeland teletekst (656 t/m 659).