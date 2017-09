Eloy Raas (foto: Omroep Zeeland)

Eloy Raas was samen met Celi en Reinhardt ontsnapt uit het peloton. Het drietal wist uit de greep van het peloton te blijven en kon zo in de slotfase om de overwinning strijden. In de eindsprint moest Raas uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.