Meiden van de waterscouting vieren honderd jaar Lutem

De Lutemgroep ontstond in 1917, door een fusie tussen meerdere groepen tot één scoutinggroep, met de naam Lutem. Die naam is een verkorte versie van de beroemde Zeeuwse leus: luctor et emergo.

Sterke verhalen

De meiden van toen kijken nu samen terug op hún tijd bij de Lutemgroep. Dat doen ze aan de hand van fotoboeken, dagboeken, krantenknipsel en natuurlijk sterke verhalen.

Samen weer een geweldige scoutingsfeer creëren, nee Lutem-sfeer, dat is geweldig!" Ineke Jongepier-Pundke, erelid Lutemgroep

Oorspronkelijk was het een gemengde landgroep, maar in de jaren zeventig kwam daar verandering in: toen werd het roer omgegooid en werd het een groep voor alleen nog maar meiden en die gingen het water op.

Zeilen met de meiden

Erelid Ineke Jongepier-Pundke was erbij toen de Lutemgroep de overgang naar het water maakte. "Gelukkig wel! We vonden het een beetje saai dat er nog geen waterscouting-groep was voor meiden, dus we zijn fondsen gaan werven en hebben cursussen gedaan en toen zijn we gaan zeilen met de meiden. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier!"

Ze geniet met volle teugen van de reünie. "Sommigen van hen heb ik tientallen jaren niet gezien, zijn in de tussentijd moeder geworden of zelfs oma. Dan is het heerlijk om samen oude foto's te kijken en herinneringen op te halen. En dat we samen weer een geweldige scoutingsfeer creëren, nee Lutem-sfeer, dat is geweldig!"

Eigenlijk vind ik dat iedereen lid zou moeten worden van de scouting." Thom Kuipers, voorzitter Lutemgroep

Maar er wordt ook gekeken naar de toekomst. Want het is een strijd om genoeg nieuwe vrijwilligers en leden te vinden, zegt voorzitter van de Lutemgroep Thom Kuipers. "Het moeilijk om te blijven bestaan als stichting, want er zijn zoveel dingen die kinderen kunnen doen tegenwoordig. En dan kiezen ze niet altijd voor de scouting."

200-jarig jubileum

Toch heeft hij er goede hoop dat de Lutemgroep over nog eens honderd jaar het 200-jarig jubileum viert. "Ik hoop het wel, want er gebeuren zulke leuke dingen bij de scouting. Ik heb er zelf mijn vrouw ontmoet. Eigenlijk vind ik dat iedereen lid zou moeten worden van de scouting.