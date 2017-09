'Patiëntenstop Emergis zorgt voor onrust in Zeeuws-Vlaanderen'

Bij Zeeuwse Gronden wordt volgens Van Blarikom twintig procent van alle Zeeuwse patiënten met een ernstige psychiatrische ziekte behandeld. "En daar hoor je niets over in de hele discussie. Het is echt niet zo dat Emergis als enige organisatie in Zeeland deze mensen behandelt", zegt hij. "Dat beeld ontstaat nu. En dat vertroebelt de discussie."

Niet alleen oplossen

Volgens Van Blarikom spelen er bij Zeeuwse Gronden geen financiële problemen. "Maar ik weet niet genoeg van de situatie bij Emergis om die situatie te beoordelen", zegt hij. "Wat ik wel weet, is dat de opstelling van Emergis niet helpt in de hele discussie. Emergis is natuurlijk heel groot en denkt dat ze alles alleen op moet lossen. Maar als je niet bij anderen te rade gaat, krijg je dit soort escalaties."

Vorige week kondigde Emergis voor clïënten met een verzekering bij Zilveren Kruis een patïentenstop aan. Inmiddels is die van de baan.

Lees ook: