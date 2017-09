Zeeland wordt wakker: Zeeuwse Gronden, Nancy van de Ven en Vlaams versus Nederlands

Het nieuwe hoofdkantoor van Zeeuwse Gronden. (foto: Omroep Zeeland)

Onrust patiënten Zeeuwse Gronden

De discussie over de tijdelijke patiëntenstop bij Emergis, heeft ook tot onrust geleid in Zeeuws-Vlaanderen bij de cliënten van Zeeuwse Gronden en hun naasten. Dat zegt Jan van Blarikom, directeur van zorgorganisatie Zeeuwse Gronden.

Lees verder: 'Patiëntenstop Emergis zorgt voor onrust in Zeeuws-Vlaanderen'

Nancy van de Ven (foto: Omroep Zeeland)

Van de Ven geen wereldkampioen

Het is Nancy van de Ven uit Vlissingen niet gelukt om de wereldtitel motocross te winnen. Van de Ven leek bij de laatste manche in het Franse Villars sous Ecots op weg naar de wereldtitel, maar viel in de slotfase van de manche terug doordat haar motor blokkeerde.

Lees verder: Van de Ven verspeelt wereldtitel motocross in laatste manche

Vlaming Wim van Rompuy en de Zeeuws-Vlaamse Joke Naughton ieder aan hun kant van de grens (foto: Omroep Zeeland)

Vlaams is geen Nederlands

Voor Zeeuws-Vlamingen wonen Vlamingen maar op een steenworp afstand en ze spreken allemaal Nederlands. Toch zijn er subtiele verschillen waardoor Vlamingen en Nederlanders elkaar vaak niet goed begrijpen. Joke Naughton uit Terneuzen begon daarom samen met een Vlaamse ondernemer een website waarop iedereen zijn kennis van het Vlaams kan testen.

Lees verder: 'Als een Vlaming een afspraak maakt in de voormiddag, komt de Nederlander te laat'

De zon schittert over de Oosterschelde (foto: Ronnie Verrijzer)

Het weer

Ook vandaag is het wisselvallig met ruimte voor wat zon, maar we zien vooral wolkenvelden en er vallen enkele buien. De wind is westelijk tot noordwestelijk en hooguit matig van kracht. Met vanmiddag een maximumtemperatuur van 16 tot 17 graden blijft het aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. Vanavond en komende nacht blijven een paar buien mogelijk. Het koelt vannacht af naar 9 tot 12 graden.