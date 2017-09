Tacx Pro Classic live op TV

Beeld uit de Ronde van Zeeland Seaports in 2015 (foto: Orange Pictures)

Vanaf 16 uur zijn er rechtstreekse beelden van de wedstrijd te zien. Om de uitzending op televisie mogelijk te maken begint de wedstrijd iets later dan oorspronkelijk gepland. De renners zullen om 13.00 uur vertrekken van de Dam in Middelburg. De finish wordt omstreeks 17.30 uur verwacht op Neeltje Jans. De wedstrijd wordt ook uitgezonden op Eurosport 1.



Ook op Omroep Zeeland Radio is er de hele dag aandacht voor de Tacx Pro Classic. Er wordt van zowel de wedstrijd als de toertocht verslag gedaan. Ook via Facebook (Fietsen in Zeeland) wordt verslag gedaan.

De Tacx Pro Classic is de opvolger van de Ronde van Zeeland Seaports, die in 2015 voor het laatst werd gereden. De komende jaren hoopt de Tacx Pro Classic uit te groeien tot de tweede wielerklassieker van Nederland na de Amstel Gold Race. De wedstrijd wordt gereden op het parcours van de vroegere Ronde van Midden-Zeeland. In de route zijn onder meer opgenomen de Kattendijksedijk, de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering.

De route van de 1e editie van de Tacx Pro Classic (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels krijgt het deelnemersveld van de wedstrijd steeds meer vorm. De organisatie heeft vier ploegen uit de WorldTour vastgelegd. Zo zullen LottoNL-Jumbo, Lotto Soudal, Cannondale-Drapac en BMC Racing Teamn aan de start staan. De andere ploegen zullen op vrijdag 29 september bekend gemaakt worden in Middelburg.

