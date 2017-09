Schoremans bereikt halve finale bij eerste nationale ranking

Rowdy Schoremans uit Terneuzen haalde de halve finale in Almere (foto: Omroep Zeeland)

Schoremans, die later deze maand voor het eerst mee mag doen aan het kwalificatietoernooi van de Lakeside (WK darts), speelde ijzersterk in Almere. In zijn eerste drie wedstrijden (best-of-7) gaf hij maar twee legs weg. Bij de laatste 32 klopte hij Marvin van Eenennaam uit Oost-Souburg met 4-1, waarna hij ook Willem Mandigers en Arie van de Eijkel wist te verslaan. Tegen de regerend nationaal ranking kampioen Veenstra ging Schoremans vervolgens onderuit. Veenstra was in 2016 nog halve finalist op de Lakeside.

Bij het ranking toernooi, dat startte met 183 deelnemers in de A-categorie, waren Schoremans en Van Eenennaam niet de enige Zeeuwse spelers bij de laatste 32. Tim Kaijser uit Terneuzen werd in de achtste finales uitgeschakeld door Davy Mertens uit Beverwijk (4-0). In de komende maanden worden nog zeven toernooien gespeeld die meetellen voor de nationale ranking. De volgende is op 15 oktober in Beek en Donk.