Kerkhove verliest in China nipt van Wickmayer

Lesley Kerkhove verloor nipt van Yanina Wickmayer (foto: Wikipedia)

Kerkhove had in de Chinese stad het hoofdtoernooi gehaald, door in de kwalificaties twee wedstrijden te winnen. De Schouwse is de laatste weken goed in vorm en is op de wereldranglijst opgeklommen naar de 154e positie. Tegen Wickmayer (WTA/116) was ze dichtbij een stunt. In de eerste set werden beide speelsters één keer gebroken en kreeg Kerkhove een setpoint, maar won Wickmayer de set met 7-1 in de tiebreak. In de tweede set viel geen enkele break te noteren, was Kerkhove weer één punt verwijderd van setwinst, maar ging de tiebreak opnieuw naar de Belgische (7-5).

De Aziatische toernooien zitten er voor Kerkhove nog niet op. Deze week speelt ze nog dubbelspel in Guangzhou en daarna reist ze naar Wuhan (China) waar ze nog een WTA-toernooi zal spelen.