Plannen voor kunstmatig eiland in Veerse Meer fors aangepast

In november 2016 presenteerde Marco Doeleman van de Zeeuwse Lagune zijn plan voor een vakantie-schiereiland aan de Veerse Gatdam. Het was toen de bedoeling dat het 31.000 vierkante meter groot zou worden. Het was de bedoeling dat er 20 penthouses, 48 appartementen, 20 vrijstaande woningen en een hotel met 44 kamers zouden komen.

Aanvankelijk leek de gemeenteraad van Noord-Beveland het plan te steunen. Maar er kwam zoveel protest dat de gemeenteraad in december tegen het voorstel stemde. Later werd afgesproken dat er een onderzoek zou komen naar een alternatieve locatie voor de Zeeuwse Lagune.

Eilandjes

De Zeeuwse Lagune heeft de plannen nu aangepast. In plaats van een schiereiland wil Doeleman nu vier kleinere eilandjes aanleggen langs de Veerse Gatdam. Daarmee wordt de totale oppervlakte van zijn plan bijna gehalveerd. Het aantal plaatsen waar mensen vakantie kunnen vieren heeft hij met een kwart teruggebracht. Er komt een brug zodat mensen de eilandjes kunnen bereiken.

Doeleman zegt dat hij met zijn nieuwe plan rekening heeft gehouden met de bezwaren tegen zijn eerdere voorstel. In een brief doet hij een dringend beroep aan de gemeente Noord-Beveland om nog dit jaar een besluit te nemen. Dat is volgens hem nodig vanwege het nieuwe omgevingsplan dat Provincie Zeeland gaat maken.

Beloftes

Doeleman is al sinds 2002 bezig met het maken van plannen aan het Veerse Meer. De gemeente Noord-Beveland heeft hem allerlei beloftes gedaan nadat hij zijn restaurant Vrouwe in den Polder op de Veerse Gatdam heeft gesloten. In de loop der jaren heeft hij verschillende plannen ingediend, maar die zijn - ondanks de beloftes van de gemeente - steeds afgeketst.

