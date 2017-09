Kustmarathon 2017: voor wie doe jij je duim omhoog?

De dagen tikken weg. Nog ruim twee weken te gaan en dan begint het sportiefste weekend van het jaar: de Kustmarathon Zeeland. Meer dan 10.000 mannen, vrouwen en kinderen maken zich op voor de (wandel)marathon, de ladiesrun, de LightKustrun en de MTB toertocht. En daar zit vast iemand bij die jij kent!

Het is echt niet niks om op het zware parcours, in weer en wind, zoveel kilometers af te leggen. Daarom doen wij van Omroep Zeeland samen met jou, in de aanloop naar en natuurlijk tijdens de Kustmarathon, onze duim omhoog voor al die sporters.

Topprestatie

Via onze Facebookpagina kun jij je vader, moeder, broer, zus, collega, vriend of vriendin een hart onder de riem steken, succes wensen bij de laatste trainingen of aanmoedigen om straks écht tot aan het gaatje te gaan. Laat weten dat jij vindt dat hij of zij een topprestatie levert, iets geweldigs doet en dat jij daar trots op bent.

Maak een foto of filmpje van jouw held en vertel waarom jouw duim omhoog gaat en plaats hem op onze Facebookpagina. Via Instagram of Twitter iemand succes wensen? Gebruik #duimomhoog. Je kunt ook een whatsapp bericht sturen met je foto of filmpje: 06-53289868.