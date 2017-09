Zeeuwse Haagse tweedaagse zet Zeeland op de kaart in Den Haag

Deze 'Zeeuwse Haagse Tweedaagse' zoals het evenement volgens provinciebestuurder Jo-Annes de Bat (CDA) heet, is een uitvloeisel van het grote Prinsjesfestival, in september vorig jaar. In de dagen rond Prinsjesdag mag telkens één provincie zich in Den Haag presenteren, en Zeeland was vorig jaar aan de beurt.

De provincie pakte groot uit, wat op veel waardering kon rekenen. "We hebben vorig jaar veel mensen ontmoet en kunnen spreken over de Zeeuwse dossiers. Toen hebben we gezegd; dat zouden we eigenlijk moeten herhalen."

Zeeland kreeg in het verleden de kritiek dat ze te weinig lobbyde in Den Haag. Ook zouden Zeeuwse bestuurders nogal eens zouden tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen.

Landbouw

Tijdens de 'Zeeuwse Haagse Tweedaagse' komt er net als tijdens het Prinsjesfestival een groot Zeeuws diner. Verder zal er onder meer een bijeenkomst zijn over de Zeeuwse landbouw, voedselkwaliteit en voedselzekerheid. "Zeeland is een provincie waar de landbouw, het produceren van voedsel een prominente plek inneemt. We willen laten zien hoever we zijn met nieuwe ontwikkelingen." Daarnaast komt er een grote bijeenkomst voor lobbyisten.

Volgens gedeputeerde De Bat wordt het toch een andere bijeenkomst dan het Prinsjesfestival. "Waar we vorig jaar vooral om dingen kwamen vragen, willen we nu laten zien wat we te bieden hebben. We leggen een aantal zaken, waar Zeeland goed in is, op tafel en daar gaan we het gesprek over aan met belangrijke stakeholders."