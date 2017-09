Man (27) opgepakt na mishandeling bij verkeersruzie

Politie (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de politie ging het die zondag mis op de parkeerplaats van een fastfoodketen in Goes. De man ging daar met zijn gezin eten. Een auto gaf het gezin voorrang toen ze over de parkeerplaats naar de ingang liepen.

Vrouw en kinderen in paniek

Een andere automobilist besloot vol gas om die auto heen te rijden, waarbij hij bijna tegen het slachtoffer aanreed. Volgens de politie sloeg de man uit reflex op de achterklep van de auto. De bestuurder stopte, stapte uit en begon volgens de aangifte op de man in te slaan, meldt de politie.

Zijn vrouw en kinderen stonden erbij en raakten in paniek. Ondanks dat het slachtoffer viel, bleef de man doorgaan. Ook bedreigde hij het slachtoffer.

Nadat de 27-jarige man was vertrokken, ging de man naar de huisartsenpost. Later op die avond had de man contact met de politie over het doen van aangifte. Daarna is een onderzoek gestart naar de mishandeling.