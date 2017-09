High Life wil in Roosendaal coffeeshop openen

Coffeeshop High Life in Goes wil vestiging in Roosendaal openen (foto: Omroep Zeeland)

Roosendaal voert al jaren een zerotolerancebeleid omtrent coffeeshops. In juni werd een eerste verzoek afgewezen. "Met de verkiezingen voor de boeg zou dat beleid zomaar kunnen veranderen", denkt de woordvoerder van High Life.

Volgens de woordvoerder voldoet de coffeeshop in Goes aan alle moderne eisen die gesteld worden aan een shop. "Daarom is in Roosendaal deze aanvraag ingediend. Daar is veel overlast door de straathandel."

Enthousiast

Dimitri Breeuwer van cannabisorganisatie WeSmoke NL is enthousiast over de plannen van High Life. "'Het is nodig en er is behoefte aan een veilig verkooppunt. Het zal de straathandel niet helemaal wegnemen, maar in Goes is de samenwerking met de gemeente en instanties een voorbeeld hoe het ook kan."

High Life probeert in Zeeland ook de vleugels uit te slaan. In Middelburg en Zierikzee werden eerdere verzoeken afgewezen.

