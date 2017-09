'Het meisje met de Parel komt uit Middelburg'

Johannes Vermeer

Het is een voorstelling over het leven van Johannes Vermeer. Over hoe hij schilderde en toverde met licht, waardoor hij later wereldberoemd werd. Maar ook over zijn gezin, zijn twijfels en zijn geldzorgen. En dus ook over zijn 'muze': het meisje met de parel.

Fantasie

Er is over Vermeer en zijn schilderijen weinig tot niets bekend, maar dat was voor Schijvens totaal geen probleem. "Het gaf mij meer ruimte om te fantaseren over de inhoud van het verhaal en de verschillende karakters. Ik heb me daarbij vooral laten leiden door de schilderijen die hij gemaakt heeft."

Johannes Vermeer leefde van 1632 tot 1675. Hij is één van de bekendste Nederlandse kunstschilders van de Gouden Eeuw. Vermoedelijk maakte Vermeer zo'n 45 schilderijen, waarvan er 35 bewaard zijn gebleven. Hij werkte vaak in opdracht en heeft veel schilderijen gemaakt voor de Delftse verzamelaar Pieter Claesz van Ruijven. De meeste schilderijen beelden dagelijkse activiteiten uit, waarbij regelmatig een jonge vrouw te zien is. Het is niet bekend wie model heeft gestaan, wel zijn er vermoedens. Bekende werken van hem zijn onder meer Het melkmeisje, Het straatje en Het meisje met de parel.

Middelburg

Schijvens wilde dat er in het stuk een link werd gelegd met Middelburg en heeft het volgende bedacht. "Vermeer woonde in Delft, maar was een aantal dagen te gast bij de schilder Abraham Borm in Middelburg. Daar ontmoette hij Griet, de dienstmeid. Hij bood haar een baan aan in zijn huishouding. Eenmaal in Delft werd zij steeds meer betrokken bij zijn werk, wat uiteindelijk leidde tot het schilderen van Het meisje van de parel."

Het schilderij 'Het meisje met de parel' (foto: Vermeer Centrum Delft)

Boek

De voorstelling is gebaseerd op het boek van Tracy Chevalier en de film van Peter Webber. Schijvens is verantwoordelijk voor de bewerking en regie van Het meisje met de parel. Het is niet de eerste keer dat hij een stuk heeft geregisseerd voor het Middelburgs Theater. In 2002 was hij verantwoordelijk voor Het dagboek van Anne Frank. Daarnaast is hij ook bekend van E-Njen, het openluchtspektakel, dat een aantal weken geleden werd opgevoerd in Goes in het kader van het Goes-Aziëjaar.

Meisje met de parel

Larissa de Keijzer speelt de rol van Griet, oftewel het meisje met de parel. Ze vindt het een eer dat ze Griet mag spelen. "Wanneer gebeurt het nou dat je iemand mag spelen, waarvan bijna iedereen weet wie het is, maar die toch niemand kent? Ik heb ook met iedereen in het stuk een andere relatie, waardoor ik erg veel moet schakelen in emotie. Dat vind ik een uitdaging."

Melkmeisje

In de voorstelling speelt niet alleen het meisje met de parel een grote rol. Ook het melkmeisje, een andere beroemde figuur op de schilderijen van Vermeer, is op subtiele wijze door Schijvens in de voorstelling verwerkt. Ook haar kleding is gedetailleerd nagemaakt.

Samenwerking

Het Middelburgs Theater is voor deze voorstelling een samenwerking aangegaan met het Zeeuws Museum in Middelburg en het Vermeer Centrum in Delft. Naast de voorstelling kunnen de bezoekers op vertoon van hun kaartje voor half geld het Zeeuws Museum bezoeken. Ook worden er voorafgaande aan de voorstelling drie lezingen gegeven over het werk van Johannes Vermeer en over Middelburg in de periode van Vermeer.