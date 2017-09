Honderden plekken in Zeeland niet bestand tegen veel regen

In Yerseke ging het in de zomer van 2016 nog mis na zware buien. Een straat kwam blank te staan en water kwam een paar huizen in. Door aanpassingen zijn die problemen nu verleden tijd. Zo is de riolering aangepast en is er een doorsteek door de dijk gemaakt zodat overtollig water weg kan stromen.

De problemen komen het meest voor in oude straten en wijken. Die zijn niet berekend op de zwaardere regenval. Wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes legt het uit met een voorbeeld in de Frambozenstraat in Goes. Daar liggen twee drempels die het wegstromen van het regenwater tegenhouden. Door de drempels aan te passen kan het water doorstromen. Als dan ook een nabijgelegen stoep nog wordt verlaagd, heeft het water vrij baan richting een grote vijver.

750 plekken

In heel de provincie zijn ongeveer 750 plekken in beeld gekomen bij de inventarisatie. Driekwart van die plekken is al geholpen met een kleine praktische oplossing zoals in de Frambozenstraat. Toch kan niet alles tegelijk worden aangepakt volgens Meeuwisse: "We moeten zo veel mogelijk werk met werk combineren. In deze straat staan komende jaar werkzaamheden gepland en dan kunnen we dit meteen meenemen."

Wateroverlast in Yerseke in de zomer van 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Zelf de portemonnee trekken

De inventarisatie is gemaakt door het collectief Samenwerking afvalwaterketen Zeeland (SAZ) waarin het waterschap, gemeenten en Evides samenwerken. De aanpak van de probleemgebieden ligt bij de gemeenten zelf. Iedere gemeente moet dus voor zich beslissen of er iets aan de plekken wordt gedaan en wanneer dat gebeurt. Ze moeten er ook zelf de portemonnee voor trekken.

We kunnen nooit de garantie geven dat we alles gaan oplossen en het is te veel en te groot om alles tegelijk te doen."" Loes Meeuwisse over de geïnventariseerde plekken.

Zelfs na het aanpassen van al die plekken houdt Meeuwisse een slag om de arm: "We kunnen nooit de garantie geven dat we alles gaan oplossen en het is te veel en te groot om alles tegelijk te doen." Wel moeten alle kleine aanpassingen al voor verbetering gaan zorgen.

Onttegelen van de tuin

In de discussie rond de wateroverlast komt regelmatig terug dat tegels een steeds groter deel van de tuinen bedekken en dat het water dan niet meer weg kan. Volgens de wethouder moet de aanpak daarom een samenwerking zijn van de gemeente en inwoners. Het zou volgens haar fijn zijn als mensen zelf ook maatregelen nemen, maar op de brede wegen en stoepen zal ook iets moeten gebeuren.

