'Minder lastminutes voor Zeeland'

Camping bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Patrick Polie van VVV Zeeland: "Deze zomer was het dus iets minder dan vorig jaar. Door het slechte weer bleef het aantal lastminutes achter." Op Hemelvaart kijkt Polie wel heel tevreden terug. Rond die periode was 95 procent van de accommodaties bezet.

Campers

Wat hem verder opvalt, is de toename van het aantal campers in Zeeland. "Mensen willen meer luxe en comfort en trekken steeds meer rond. Ook het aantal rondreizende ouderen neemt toe en die reizen graag in een camper." Dit eerste half jaar zijn er 16,5 procent meer campers verkocht landelijk dan het jaar daarvoor.

Polie hoopt nog op een goed naseizoen. "Als zit het weer tot nog toe niet echt mee."