Hoe Nancy van de Ven de wereldtitel motocross verloor

Voor dit weekend waren er nog vier kanshebbers op de wereldtitel. Van de Ven, Courtney Duncan, Kiara Fontanesi en Livia Lancelot. De Vlissingse had de beste papieren, maar in de tussenstand stonden de dames slechts vijf punten van elkaar.

Dat Van de Ven als leider de laatste wedstrijd in het Franse Villars sous-Écot inging, mocht op zich al een klein wonder heten. In de allereerste wedstrijd van het seizoen in Indonesië werd Van de Ven gediskwalificeerd nadat ze buiten de baan had gereden. Ze verloor twintig punten en moest meteen in de achtervolging. Het inlopen van die achterstand is moeilijk, omdat de winnaar van een GP slechts drie punten meer krijgt dan de nummer twee.

GP Assen

In de vier opvolgende wedstrijden haalde ze meer punten dan alle andere rijdsters met als hoogtepunt de GP in Assen van vorige week waar ze twee keer als eerste over de streep kwam. De beloning: voor het eerst in haar carrière rijden met het rode leidersnummer. En dat in het laatste weekend waar de allesbeslissende races worden gereden.

De motor van Nancy van de Ven met het rode leidersnummer (foto: Omroep Zeeland)

Protest

In de eerste manche, afgelopen zaterdag werd Van de Ven tweede, en behield ze haar leidende positie in het klassement. Dat ze die leidersplaats wist te behouden had ook een hoop voeten in de aarde. Na afloop van de eerste manche kwam er een protest van de kant van Courtney Duncan, die de hele wedstrijd op kop reed, maar in de laatste ronde ten val kwam.

Kiara Fontanesi ontweek de gevallen Duncan maar deed dat door buiten de baan te rijden. Daar werd Van de Ven voor bestraft in Indonesië met een diskwalificatie. Dat was de reden dat ook kamp-Van de Ven een protest indiende. De FIM (vrouwelijke motocrossbond) besloot in eerste instantie dat Duncan de eerste manche won, maar draaide dat later weer terug. Het protest van Van de Ven over het buiten de baan rijden van Fontanesi werd genegeerd.

Voor Fontanesi blijven

De opdracht voor Van de Ven in de laatste race was duidelijk: voor Fontanesi eindigen en dan was ze wereldkampioen. Tijdens die laatste race ging het goed. Duncan haalde haar gram door de tweede manche te winnen. Van de Ven reed bijna de hele wedstrijd op de derde plek en probeerde op de van regen doordrengde baan op haar motor te blijven zitten. Dat lukte tot twee rondes voor het einde.

De steilste heuvel in het parcours haalde Van de Ven op een halve meter niet tot bovenaan. Tot overmaat van ramp gleed ze met motor en al meters naar beneden. Kiara Fontanesi passeerde en weg wereldtitel voor Van de Ven.

Tot twee rondjes voor het einde was ik wereldkampioen." Nancy van de Ven

Na afloop was het doodstil bij de camper van de familie Van de Ven. "Tot twee rondjes voor het einde was ik wereldkampioen", zegt Nancy. "Weet je wat het is", zegt haar broer Rinus. "Ik heb ook een keer de wereldtitel verloren in de laatste rondes en nu gebeurt het Nancy. Het doet ontzettend veel pijn."