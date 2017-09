Maak je tuin bestand tegen de hoosbuien van de toekomst

De Zeeuwse gemeenten, Evides en het waterschap hebben 750 plekken in kaart gebracht in Zeeland, die risico lopen op problemen bij zware regenbuien. En de gemeenten kunnen dat niet alleen verhelpen.

De tips van Daniël van Veen zijn onder te verdelen in twee groepen: het opvangen van water en het afvoeren van water. Hij heeft alles toegepast in zijn eigen tuin. Op het eerste oog lijkt de tuin hieronder op de foto een tuin als alle anderen, maar schijn bedriegt.

De tuin vangt water op door gebruik te maken van hoogteverschillen. Het terras ligt lager dan de drempel en de vloer van zijn huis. En het gazon ligt weer lager dan het terras. Beide stukken tuin moeten dus helemaal onder water komen te staan voor het water zijn huis in stroomt. Het klinkt simpel, maar Van Veen ziet het regelmatig misgaan. En dat is eigenlijk vragen om problemen.

De tuin van Daniël van Veen (foto: Omroep Zeeland)

Voor het afvoeren van het water heeft de tuin drainage onder het gras. Die drainage komt uit in een waterput of bij veel regen op het riool. Ook een regenton zorgt tijdelijk voor verlichting.

Bij een zware bui kan de tuin van de wateradviseur dus helemaal blank komen te staan, maar dat is niet erg. Op die manier zorgt de tuin ervoor dat het in huis droog blijft. Die benadering past ook op het grote Zeeuwse plaatje. Dat een straat blank is niet zo erg, als de huizen maar droog blijven.

