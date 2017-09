Eerste Aziatische hoornaar van Nederland geplet in Dreischor

De Aziatische hoornaar kan gemeen steken en is gevaarlijk voor de natuur omdat hij bijen, mieren, rupsen en vlinders eet. Het beestje staat sinds 2016 op de lijst van invasieve exoten van de Europese Unie. Landen binnen de EU zijn daarmee verplicht om het dier op te sporen en te vernietigen.

Op het tuinpad lag een versuft insect en op dat moment wist Van de Roer niet wat het was. "Ik vond hem vrij groot. Toen heb ik er een foto van gemaakt en die op waarneming.nl gezet." Daarna ging Van de Roer verder met waar hij mee bezig was: houtblokken opstapelen.

Ongelukje

In de tussentijd vergat hij de hoornaar en tijdens het stapelen kwam een van de houtblokken bovenop het beestje terecht. "Een ongelukje." Toen hij daarna weer op waarneming.nl keek, bleken allerlei deskundigen gereageerd te hebben. "Het was echt een heel bijzonder beest: de Aziatische hoornaar. En die was in Nederland nog nooit gezien!"

Achteraf had ik hem beter in een potje in de vriezer kunnen bewaren" Ron van de Roer

Toen Van de Roer het houtblok weer optilde, was er weinig over van het insect. De resten van het beestje heeft hij met zijn voet in de aarde gestampt. Een goede les voor een volgende keer: "Achteraf gezien had ik hem misschien beter in een potje kunnen bewaren, maar helaas is dat niet gebeurd".