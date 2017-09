Roompot wil ook België veroveren

Het Zeeuwse recreatiebedrijf Roompot Vakanties is bezig aan een flinke uitbreiding in België. Na de opening van een vakantiepark in de kustplaats Bredene, wordt in Blankenberge een nieuw vakantiepark ontwikkeld. Ook in Oudenaarde komt zo'n park.

(foto: Roompot / Omroep Zeeland) Het vakantiepark Breeduyn in Bredene werd deze zomer geopend en heeft in totaal 63 luxe villa's. "De laatste grote ontwikkelingen in deze regio waren in de jaren tachtig", zegt Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot Vakanties. "Wij hopen op deze manier een belangrijke economische impuls aan de Belgische kustregio te geven." Het nieuwe vakantiepark in Blankenberge is een samenvoeging van twee kustcampings met 700 staanplaatsen. Op het park komen luxe lodges, bungalows en caravans. Naast de plannen voor de Belgische kust wordt in de Vlaamse Ardennen in Oudenaarde ook een vakantiepark gebouwd. Daar komen zo'n 250 duurzame villa's, plaatsen voor mobile homes en veel groen.