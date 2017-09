Huisjes van het strand, zomer uit het land

De meeste strandhuisjes zijn bescheiden van formaat, toch is het best een hele klus om ze los te krijgen. De palen waarop de huisjes staan moeten worden losgemaakt en vervolgens worden de huisjes op een vrachtwagen geschoven. Hoewel de mannen die ze verplaatsen ervaren zijn, kunnen ze per dag, per auto maar negen huisjes verplaatsten.

Menno Deij werkt bij transportbedrijf Wielemaker. Hij legt uit: "Het is een hele klus. We weten dat we rond deze tijd erg druk zijn, want alle strandhuisjes moeten voor oktober weg zijn. Het gaat misschien niet zo snel, maar het is wel een leuke klus om te doen."

Het huisje van Bram Louws wordt weggehaald (foto: Omroep Zeeland)

Terwijl het strandhuis van Bram Louws de lucht in gaat, kijkt buurman Frans Kasander toe. Hij is voorbereidingen aan het treffen, want zijn huisje is woensdag aan de beurt.

Kasander: "Vroeger was het rond deze tijd nog wel eens billenknijpen. In 1997 zijn we met spoed van het strand gestuurd vanwege een storm. Nu wil ik hem zo lang mogelijk laten staan, maar ik wil niet wachten tot het laatste moment."

Frans Kasander voor zijn slaapstrandhuisje (foto: Omroep Zeeland)

We gaan aftellen, het is nog een paar maanden tot we weer kunnen opbouwen"" Bram Louws

De slaapstrandtentjes worden pas mondjesmaat weggehaald, maar toch kijkt ook Bram Louws al reikhalzend uit naar februari 2018. Dan mag hij een afspraak maken om zijn huisje weer op het strand te laten zetten.

Louws: "Dat begint toch eigenlijk al in november. Dan gaat het kriebelen en begint het aftellen. Dan dringt ook door: het is nog een paar maanden tot we weer kunnen opbouwen."