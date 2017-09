Nieuw kantoor van Dow is eind volgend jaar klaar

"In de tijdcapsule hebben de zeventig aanwezigen op een kaartje opgeschreven wat ze denken over de betekenis van de chemie over vijftig jaar", zegt Anton van Beek, president van Dow Benelux. Hij is enorm trots op het nieuwe kantoor dat er komt. "Het zal plaats bieden aan ruim duizend medewerkers uit meer dan vijftig landen. En het zal prachtig passen in de omgeving."

Zo krijgt het gebouw de kleuren van de zee, de klei en de lucht. "Precies zoals de omgeving er hier in Zeeland uitziet", vertelt Van Beek. Ook in het gebouw is onder meer gedacht aan de veiligheid van de werknemers. "Zo zal op de trappen een algeheel app -verbod gelden. Appen doen we zittend."

Het nieuwe hoofdkantoor moet een blikvanger worden naast de Westerscheldetunnel (foto: Dow Benelux )

Momenteel zitten veel kantoorfuncties op het terrein van Dow en het Business Process Service Center (BPSC) verspreid over veelal kleinere en oudere gebouwen. In het nieuwe gebouw, aan de andere kant van de Westerscheldetunnelweg, zullen diverse functies worden samengebracht.

De verwachting is dat het gebouw eind 2018 in gebruik zal worden genomen.