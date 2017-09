Wereldvredesvlam 5 mei 2018 ontstoken in Vlissingen

Impressie van Vredesvlam (foto: Omroep Zeeland)

Daarvoor is het bestuur van de World Peace Flame Vlissingen onder meer een crowdfunding actie gestart, en worden sponsoren gezocht en donaties gevraagd.

Al meer dan een jaar is de werkgroep van de World Peace Flame Vlissingen bezig om een vredesvlam naar Vlissingen te halen. Het bestuur van de Engelse stichting heeft groen licht gegeven voor het maken en plaatsen van een monument met eeuwig brandende vlam. Daarmee wordt Vlissingen, na Cadzand, de tweede stad in Zeeland waar de vredesvlam brandt.

Het ontwerp en de uitvoering van de 2.20 meter hoge vredesvlam is in handen van Hans Bommeljé en Leon Riekwell. De kleur wordt geroest metaal en zal geplaatst worden tegenover het voormalige museumgebouw op het park.

Symbool van vrede

De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. De mensen die die vlam hebben aangestoken en brandend houden zien de vlam als een symbool daarvan. Het doel is om te inspireren en te laten ervaren dat ieder mens een belangrijke rol heeft in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving.