Wat Zeeland wil lezen in de Miljoenennota

Kantoor Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

Het geld voor Thermphos lijkt het enige concrete punt voor Zeeland, tijdens Prinsjesdag dit jaar. "Kwesties als de toekomst van de kerncentrale in Borssele worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet", zegt het Middelburgse Tweede Kamerlid André Bosman (VVD).

Bosman: "In een begroting worden eigenlijk nooit specifieke regio's genoemd, op Groningen na. Het is afwachten of dit keer ook Thermphos in Zeeland wordt genoemd. Daarmee zou het belang van het dossier voor Zeeland onderkend worden."

83 miljoen euro

Voor de sanering van het zwaar vervuilde Thermphos-terrein is nog een bedrag nodig van 83 miljoen euro, becijferde onlangs een commissie onder leiding van Diederik Samsom. Hij wil dat door drieën delen; Rijk, provincie en havenbeheerder Zeeland Seaports. Het Rijk wees tot dan toe steeds alle verantwoordelijkheid voor Thermphos af. Toekenning van het bedrag in de begroting is een bevestiging dat het Rijk die verantwoordelijkheid nu wél neemt.

Lees ook:

Volkerak-Zoommeer

Ook voor dagelijks provinciebestuurder Jo-Annes de Bat (CDA) is het geld voor Thermphos het belangrijkste punt van deze Prinsjesdag. "Misschien staat er in de Miljoenennota nog iets over de verdeling van het Provinciefonds. Maar over de kerncentrale en over het Volkerak-Zoommeer zal het volgende kabinet pas beslissen", zegt De Bat.

Volkerak-Zoommeer (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland vindt dat de provincie al jaren tien miljoen euro per jaar te weinig krijgt uit het Provinciefonds. Die lagere uitkering is gebaseerd op de hoge dividend op de aandelen van Delta van de provincie, maar daar is allang geen sprake meer van.

Voor het Volkerak-Zoommeer liggen er plannen om weer eb en vloed toe te laten, om blauwalg te voorkomen. Maar die plannen stuiten op verzet van de boeren, die vrezen dat hun akkers verzilten.