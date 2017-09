Zeeland wordt wakker: miljoenennota, strandhuisjes en Roompot

Thermphos in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland)

Prinsjesdag

Zeeland wacht gespannen af of het demissionaire kabinet Zeeland 27 miljoen euro geeft voor de sanering van het terrein van de failliete fosfor-producent Thermphos in Vlissingen-Oost. Dat moet blijken uit de Miljoennota, die vandaag tijdens Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Het huisje van Bram Louws wordt weggehaald (foto: Omroep Zeeland)

Strandhuisjes

Inmiddels is het traditie: als de slaapstrandhuisjes van het strand worden gehaald, is de zomer voorbij. De huisjes moeten voor oktober weg zijn.

Tijdcapsule DOW Benelux (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdkantoor

Met het in beton gieten van een tijdcapsule is de start van het nieuwe hoofdkantoor van DOW Benelux op het Maintenance Value Park in Terneuzen gestart.

Breeduyn Village bij Bredene (foto: Leontien Brondijk )

België

Het Zeeuwse recreatiebedrijf Roompot Vakanties is bezig aan een flinke uitbreiding in België. Met nieuwe parken in Balkenberge en Oudenaarde.

Paarden in de wei (foto: Piet Grim)

Het weer

Vandaag komt de zon een stuk vaker tevoorschijn in vergelijking met gisteren. Wel zijn er ook stapelwolken te zien en kan er nog steeds wel een enkele bui vallen. De wind houdt zich gedeisd, waait zwak tot matig uit het noordwesten. Daarbij wordt het 16 of 17 graden. Vanavond en vannacht verdwijnen de laatste buien van het toneel en koelt het af tot een graad of 10.