Omroeppionier Henk Koch overleden

Henk Koch is maandag overleden. Koch stond aan de wieg van Omroep Zeeland. Ook was hij jarenlang secretaris in de Raad van Toezicht van deze regionale omroep.

Koch was in de jaren zeventig en tachtig betrokken bij de Zeeuwse Culturele Raad. Als directeur van deze raad maakte hij zich zeer sterk voor de komst van een regionale omroep in Zeeland. Op 1 januari 1990 startte Omroep Zeeland, als laatste regionale omroep in Nederland, met het maken van radio-uitzendingen. In 1997 kwam daar de televisie bij. Koch maakte tot juni 2007 deel uit van de Raad van Toezicht van Omroep Zeeland. Hoofdredacteur Edwin de Kort van Omroep Zeeland heeft met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Henk Koch. "Hij is de grondlegger van Omroep Zeeland en van grote betekenis voor deze omroep. We zullen hem vooral herinneren als iemand met een warm hart voor de regionale journalistiek."