Mantelzorgers krijgen weer complimenten in Hulst

Gemeente Hulst geeft mantelzorgcompliment (foto: Omroep Zeeland)

Ook mantelzorgers die buiten de gemeente Hulst wonen, maar zorgen voor een inwoner van de gemeente Hulst, komen in aanmerking voor dit compliment.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente het compliment geeft. Vorig jaar kregen 470 mantelzorgers het compliment van 75 euro. Dat kostte de gemeente Hulst 35.250 euro.

Mantelzorger

Iemand is mantelzorger als er minimaal acht uur per week zorg wordt verleend aan een naaste, bijvoorbeeld een familielid, partner, kind, ouder, vriend, buur die een handicap, chronische ziekte, psychiatrische aandoening of een verslaving heeft. De zorg wordt langer dan drie maanden verleend en de verwachting is dat deze zorg ook nog nodig blijft.

Alle mensen die in 2017 mantelzorg verleenden komen in aanmerking voor het compliment, ook mantelzorgers van wie de naaste inmiddels is overleden.

De uitreiking van de mantelzorgcomplimenten wordt verzorgd door de Stichting Hulst voor Elkaar. Een aanvraagformulier is bij hen verkrijgbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2017.